Messina, “Forti d’Autunno”: posticipati gli appuntamenti del 16 novembre | INFO

A causa di sopraggiunti problemi logistici organizzativi, si comunica che la seconda giornata della kermesse “Forti d’Autunno”, prevista domenica 16 novembre, è stata posticipata a domenica 23 novembre. I forti visitabili nella nuova data di domenica 23 novembre saranno FORTE DEI CENTRI – Salice – Cooperativa La Zagara – dalle ore 10 alle 17; e FORTE PUNTAL FERRARO – Colli San Rizzo – Azienda Foreste Demaniali – dalle ore 10 alle 17.

Resta confermata, invece, l’apertura di domenica 16 novembre in Calabria, FORTE GULLI’ – Parco Ecolandia Arghillà – dalle ore 10 alle 17. L’evento “Forti d’Autunno”, promosso dall’Amministrazione comunale, consiste nell’apertura dei Forti attraverso mostre, animazioni, visite guidate, esposizioni e degustazioni.