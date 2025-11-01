Messina, arrestato 53enne: trovati armi illegali, droga e molto altro | FOTO e DETTAGLI

Un 53enne messinese è stato arrestato dai Carabinieri per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “detenzione abusiva di armi”. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro e del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti in concomitanza delle giornate festive e dei fine settimana.

In particolare, nella mattinata di ieri, i militari hanno attenzionato il predetto soggetto, già notato da alcuni giorni per alcuni atteggiamenti sospetti che aveva assunto. Difatti, è stato sottoposto a una perquisizione eseguita – di iniziativa degli operanti – nella sua abitazione e presso un magazzino di cui disponeva nella zona di “Bordonaro Superiore”, ove sono stati rinvenuti complessivamente quasi 1.900 grammi di cocaina, circa 650 di eroina, 750 di hashish, 220 di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle predette sostanze, oltre a un fucile a pompa cal.12 con matricola abrasa, 5 cartucce a pallini dello stesso calibro e quasi 17.000 euro in contanti di vario taglio, ritenuti verosimilmente il provento delle attività delittuose ipotizzate.

Saranno ora i Carabinieri del RIS di Messina a eseguire tutti gli accertamenti tecnici necessari per accertare non solo l’esatta tipologia e l’origine degli stupefacenti, ma soprattutto la provenienza dell’arma e il suo eventuale pregresso utilizzo per la commissione di altri reati. Al termine delle formalità di rito, il 53enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Messina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.