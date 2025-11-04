Messina, al Nuovo Teatro Val d’Agrò due spettacoli di Ettore Bassi e Blas Roca Rey | DATE E INFO BIGLIETTI

Doppietta d’autore, il prossimo weekend al Nuovo Teatro Val d’Agrò per la stagione diretta da Cettina Sciacca dove vanno in scena due produzioni con nomi significativi della scena contemporanea. Comincia Ettore Bassi che, dopo il recente debutto a Bologna, la sera di sabato 8 novembre porterà a Santa Teresa Riva “El Futbol”, spettacolo dedicato allo spirito del calcio con racconti, ricordi di ieri e di oggi che rievocano il mondo del pallone internazionale con figure come Porte, Garrincha, Varela, Pelè e Maradona, ma anche Meazza e Pier Paolo Pasolini, che nel 1971 fonda la Nazionale Attori.

Scene e musiche saranno l’ossatura del racconto, restituendo stati d’animo e atmosfere affascinanti che il mondo del calcio porta con sé. Scritto da Gianvito Pulzone, in scena con Bassi e Oscar Bellomo, la regia è di Francesco Branchetti. Costumi di Clara Surro, progetto illuminotecnico di Joesè La Paz. Produzione Foxtrot Golf.

L’indomani, consueta pomeridiana alle 18.30 per “Storie di ordinaria magia” che porta sulla scena Blas Roca Rey, autore dei testi, accompagnato al pianoforte dal figlio Rocco. Nell’arco temporale di appena quattro minuti, rivivono storie vere raccontate sul palco dal suo autore. “Questo spettacolo è una scommessa – spiega Roca Rey – quella di raccontare l’essenza di una storia, l’inizio, il cuore e la fine in pochi minuti. Spolparla, togliere come in una scultura il superfluo. Storie di uomini e donne, sportivi, artisti e partigiani, gente di strada e gente famosa. Il filo comune è una caduta o un fallimento dal quale ci si è rialzati, con le proprie forze. Con tigna e sorriso e fiducia in sé stessi. Il messaggio è: potete farcela, sempre”.

“El Futebol” è un fuori abbonamento e il biglietto, che si può prenotare, si acquista al botteghino. “Storie di ordinaria magia” fa parte della mini rassegna “La musica va in scena” (4 spettacoli 60 euro, 50 per chi è abbonato alla stagione principale). Biglietti al botteghino, prenotazioni: tel. 339.2727905 o scrivendo a cettinasciacca@alice.it;