Maltempo nel crotonese, due agenti della Polizia Stradale salvano un automobilista travolto dall’acqua sulla SS106

Il Sindacato Autonomo di Polizia di Crotone, esprime il proprio orgoglio e profondo apprezzamento per il gesto di grande coraggio compiuto dagli agenti Nestola e Morciano della Sezione Polizia Stradale di Crotone, intervenuti nella mattinata del 31 ottobre durante l’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Crotone e l’area ionica calabrese.

Le violente precipitazioni e gli allagamenti diffusi hanno messo a dura prova il territorio e la rete viaria, causando disagi, blocchi alla circolazione e situazioni di pericolo per automobilisti e residenti. In particolare, lungo la SS 106 Jonica, nel tratto compreso tra Botricello e Isola di Capo Rizzuto, le carreggiate si sono trasformate in fiumi d’acqua e fango, costringendo la Polizia Stradale e le altre forze di soccorso a operare in condizioni estreme.

In questo frangente, la specialità della Polizia di Stato si è nuovamente distinta per un gesto di grande valore quando, lungo la Strada Statale 106 Jonica, ha prestato soccorso ed ha salvato un automobilista rimasto intrappolato nel proprio veicolo, travolto dalla forza dell’acqua e a causa di un problema al motore.

I due operatori, con grande freddezza e spirito di sacrificio, hanno affrontato condizioni meteorologiche estreme per trarre in salvo l’uomo, evitando una possibile tragedia. Un intervento tempestivo e rischioso che incarna i valori più autentici della Polizia di Stato: coraggio, dedizione e senso del dovere.

Il sindaco di Belcastro, Antonio Torchia, ha voluto esprimere pubblicamente la riconoscenza dell’intera comunità, dichiarando: “L’intervento tempestivo sulla Statale 106 e il grande senso del dovere degli agenti della Polizia di Stato, Nestola e Morciano, della Sezione di Crotone, dimostrano, ancora una volta, la dedizione e il coraggio delle nostre Forze dell’Ordine e di chi presta soccorso in condizioni critiche. […] Quanto accaduto oggi è la testimonianza più schiacciante che siamo in ottime mani.”

Anche il mondo della politica calabrese, in particolare il sottosegretario al Ministero dell’Interno l’Onorevole Wanda Ferro e il consigliere regionale Antonio Montuoro, hanno espresso la loro vicinanza e il loro ringraziamento alle forze dell’ordine impegnate nel delicato e pericoloso intervento di ieri.

Per sottolineare l’esemplare intervento dei colleghi, il Segretario Provinciale Generale SAP di Crotone Eugenio Lucente ha dichiarato: “Siamo fieri dei nostri colleghi perché il loro intervento, compiuto in condizioni di estremo pericolo, rappresenta al meglio lo spirito di servizio e di sacrificio della Polizia di Stato. Il loro coraggio non è un episodio isolato, ma l’espressione quotidiana di una missione vissuta con umanità e professionalità.”

Il Sindacato Autonomo di Polizia di Crotone, rinnova la propria vicinanza e riconoscenza a tutti i colleghi impegnati nelle emergenze di questi giorni e sottolinea che gesti come quello di Nestola e Morciano debbano essere motivo d’orgoglio per l’intero Corpo e per la comunità che essi servono con sacrificio e dedizione.