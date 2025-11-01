Maltempo a Catanzaro, il sindaco Fiorita: “danni contenuti grazie all’impegno di tutti”

“Stiamo procedendo con la verifica dei danni che, per fortuna, sono stati più contenuti rispetto alle conseguenze che invece hanno subìto altri Comuni dell’hinterland”. Così il sindaco Nicola Fiorita, dopo l’intensa ondata di maltempo che ha colpito nelle scorse ore il capoluogo di regione.

“Le maggiori ripercussioni – ha aggiunto – le stiamo registrando al polifunzionale Colosimo, dove interverremo subito anche per via degli importanti eventi espositivi previsti nei prossimi giorni. Purtroppo, come accade sempre in questi casi, i maggiori disagi si sono verificati proprio a Lido ma le forti piogge non hanno certo risparmiato il resto del territorio. Ce ne dispiace – ha detto ancora Fiorita – ma sicuramente sarebbero stati maggiori se non avessimo potuto contare sulla generosità dei tanti che non si sono risparmiati per limitarli il più possibile. Voglio per questo ringraziare il signor Prefetto, le Forze dell’ordine, la Protezione Civile Calabria i volontari della Protezione Civile comunale, coordinati da Franco Basile, i Vigili del fuoco chiamati a effettuare decine di interventi, la nostra Polizia locale e i nostri dirigenti che, con l’assessore ai lavori pubblici Squillace e altri componenti dell’esecutivo, sono stati sul territorio per tutto il giorno e fino a tarda sera per dare il loro prezioso contributo insieme con gli operatori della Catanzaro Servizi e della Sieco. Tutti – ha concluso il sindaco – dato davvero il massimo e in condizioni di estrema difficoltà, visto che, come da previsioni meteo, le ondate di forte maltempo sono state due e molti degli interventi si sono dovuti concentrare nella pausa. Grazie dunque per questo servizio reso, come sempre, al servizio della comunità per limitare le conseguenze”.