Lutto nel mondo del calcio: è morto Giovanni Galeone, il noto allenatore aveva 84 anni

Giovanni Galeone, ex allenatore di Pescara, Udinese, Perugia e Napoli si è morto oggi a Udine, all’ospedale Santa Maria della Misercordia, all’età di 84 anni. In carriera ha conquistato quattro promozioni: due con il Pescara, una con l’Udinese e una con il Perugia. È stato considerato da molti tecnici un riferimento: tra questi Max Allegri, attuale allenatore del Milan, che più volte lo ha indicato come punto di riferimento. Le sue squadre si distinguevano per un calcio iper offensivo.

Il cordoglio del Napoli e del presidente De Laurentiis

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998”. Così sui suoi profili social il Napoli ricorda Giovanni Galeone.

Il cordoglio del Catania

Catania Football Club, in tutte le sue componenti, piange “la scomparsa di Giovanni Galeone, uomo di calcio e allenatore innovativo”.