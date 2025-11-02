“Lippufront”, la fontana di Reggio Calabria abbandonata: LED fulminati, rumori preoccupanti e interventi approssimativi | VIDEO

Si ritorna a parlare della fontana del Water Front, ribattezzata ironicamente “Lippufront” da Giovanni Di Bella qualche mese fa, in occasione dell’ennesimo problema igienico-sanitario. Una fontana in perenne manutenzione da mesi. “Ancora una volta, mi trovo costretto a segnalare l’incapacità dell’amministrazione nella gestione delle opere pubbliche. Basterebbero piccoli accorgimenti e una manutenzione costante e programmata per restituire decoro a questa fontana e ad altre della città. Pochi mesi fa è stato fatto un intervento approssimativo, pitturando sopra le alghe senza una pulizia vera, infatti i risultati già si vedono” si legge nella segnalazione del cittadino Giovanni Di Bella.

“Le strisce LED sono quasi tutte fulminate e mai sostituite. Il motore del ricircolo dell’acqua emette un rumore preoccupante, probabilmente per un malfunzionamento e di un salvamotore che eviti danni maggiori e lo spenga. Mi sono più volte proposto gratuitamente per supportare le attività di manutenzione, ma sembra che sia preferibile lasciare tutto all’abbandono piuttosto che collaborare con chi ama davvero questa città. Rimango fiducioso, ma sempre più dubbioso, che si possa costruire una sinergia vera per il bene di Reggio Calabria” ha aggiunto.