Lettera aperta dell’ex sindaco Meduri: la questione del ponte Pilati e altre 9 problematiche di Melito

“Egregio sindaco, signor presidente del consiglio, gentili amministratori, assessori e consiglieri, mi rivolgo indistintamente a voi tutti, ponendovi sullo stesso gradino di competenza e responsabilità , senza voler fare un torto alcuno a chicchessia. Faccio appello alla vostra sensibilità ed al comune buon senso, e forte della mia intensa esperienza amministrativa, vi chiedo di volervi cortesemente attivare, ognuno per le proprie competenze e nel rispetto dei diversi ruoli, per la convocazione di un consiglio comunale aperto, con unico punto all’ordine del giorno: Stato dell’arte del ponte di Pilati. Determinazioni.

Si prega, in caso di eventuale riscontro, di invitare alla seduta tutti i consiglieri regionali neo eletti, il riconfermato presidente della regione, i deputati e senatori calabresi in carica, il presidente della città metropolitana, il responsabile della protezione civile regionale, la prefettura di Reggio Calabria ed il dirigente -comandante regionale dei vigili del fuoco. Nessun risultato è garantito, ma niente viene perso o pregiudicato, ma in ogni caso tutti, nessuno escluso, avranno la possibilità, di avere le informazioni reali e non di parte o di una sola parte, di poter dire la propria e o dare il proprio modesto contributo e magari verrà o potrebbe venire fuori qualcosa di interessante“. È quanto dichiarato in una lettera aperta dall’ing. Giuseppe Meduri, ex sindaco di Melito.

“A conferma della mia richiesta e delle mie convinzioni, che potrebbero portare una immediata soluzione, richiamo le mie precedenti note pubbliche, confermandole in toto. – prosegue Meduri – La mia richiesta non ha certamente l’obiettivo di avere alcuna visibilità politica, ma un unico obiettivo quello di riaccendere i fari della speranza, portando allo stesso tavolo, tutti coloro che in ogni ordine e grado potrebbero aiutarci alla risoluzione del problema. Dato per acquisita la richiesta, tra l’altro condivisa da tantissime persone e volendo priva di alcun costo, nell’attesa di riscontro, passo a sottoporvi altre problematiche, di cui probabilmente alcuni di voi, e perdonatemi la presunzione, non sono a torto o ragione, manco a conoscenza.

PONTE Prunella. Che fine ha fatto il finanziamento con i relativi lavori per un finanziamento di un milione e duecentomila euro della città metropolitana risalente all’anno 2019? Sbaglio od alla guida della stessa ci sono attualmente ed ininterrottamente da 11 anni coloro che vestono la stessa maglia del sindaco? Aspettiamo magari che venga chiuso pure questo, oltre al divieto in atto?

Canile comunale! Non ne ho più sentito parlare da quando mi sono dimesso nel 2019 eppure tutti i comuni della città metropolitana compreso Reggio Calabria hanno votato a favore della richiesta avanzata dal nostro comune nella persona dello scrivente, di avere assegnato il canile comunale a seguito della rinuncia del comune di Sant’Ilario, con annesso finanziamento. Mi chiedo se e quanti di voi amministratori, sono a conoscenza della retta mensile che paga il comune per il randagismo ed eventuale contributo annuo che si potrebbe ottenere per tale problematica, oltre all’eventuale connessa ricaduta occupazionale con il prezioso servizio che si offrirebbe.

Mancata attivazione-esecuzione del protocollo d’intesa fatta dal sindaco protempore di allora Meduri ed approvato dalla sua giunta, con Rete gas, per la realizzazione di un muro d’argine in cda Lacco, quantificato come spesa dal tecnico comunale in circa trecentomila/00 euro, per opere compensative.

Lavori della strada Armà, interrotti e non più riattivati. Perchè?

Lavori per il nuovo ostello in località Prunella, anche questi interrotti a pochi giorni dall’inizio . Qua vorrei capire in tutta onesta la posizione di qualche assessore attuale, rispetto a quando faceva opposizione alla mia amministrazione. La visione forse è diversa dall’angolo con cui viene guardata o dal ruolo svolto? L’ex scuola non è più pericolosa come struttura. Come cambia la vita, o meglio come è difficile amministrare, mantenendo sempre le stesse idee!!

Convenzione per la gestione del depuratore in contrada Notaro. E’ dato sapere se e quanto paga il comune di Roghudi e quanto ha pagato lo stesso per i debiti fuori bilancio riconosciuti dall’amministrazione Orlando, e se mai parte di denari pubblici sono stati richiesti da chi di competenza! O i cittadini di Melito continuano a pagare anche per i servizi forniti a terzi? Potrebbe esserci un danno erariale?

Che fine ha fatto la realizzazione di mtl 150 di condotta idrica al lacco che doveva fare gratuitamente Sorical con il solo ripristino del manto stradale da parte del comune di Melito e strappata con le unghie con i denti dallo scrivente? Non è stata dato seguito perché eventuali meriti andrebbero iscritti in capo allora sindaco?

Identica domanda per tratta che doveva fare Enel, nella salita per la chiesa Immacolata, sempre richiesta dall’amministrazione del tempo! Qua l’impegno del comune di Melito era quello di fornire la nuova tubazione per sostituire quella in amianto…

Qualcuno vuole parlare della scuola di Pilati?

In ultimo mi rivolgo esclusivamente al sindaco attuale , a quello precedente eletto dai cittadini ed al prefetto, per lo stesso motivo, l’ho già fatto senza esito alcuno apparente. Sindaco, visto che lei ha trattenuto per se la delega ai lavori pubblici, gentilmente metta nella programmazione triennale 2026-2029 la riparazione delle due perdite di acqua che perdurano dal 2019 vicino ai mulini Visalli. Così avremo la speranza che nel decennale dall’evento perdita, verranno riparate. Quanti mila o milioni di litri di acqua si sono sprecati e chi li paga?

Sindaco, non mi dica che non sa quale siano o che non le ha mai viste, lei ci passa tutti i giorni e non ha avvertito a circa 5 mesi dalla sua elezione la sensibilità di segnalarle o la necessita di farle portarle a soluzione. Sindaco lei non può accampare scuse e sa perché? Perché c’è l’aggravante che nella sua maggioranza, lei ha fatto imbarcare molti di quelli che c’erano prima. Devo aggiungere altro? Potrei farlo e non solo per questo e lei SINDACO lo sa bene E MEGLIO DI CHIUNQUE ALTRO!

Sempre con cordialità, disponibile a qualsiasi confronto, anche pubblico“, conclude Meduri.