“La Reggina ai reggini”, intervengono gli ultrà: striscioni nella notte davanti alle aziende di Reggio Calabria, città tappezzata | GALLERY

Reggio Calabria, questa mattina, si è risvegliata tappezzata di striscioni. Gli ultrà amaranto, infatti, li hanno affissi davanti agli ingressi di alcune delle aziende della città. Cosa c’è scritto? “La Reggina ai reggini”. Messaggio breve, ma chiaro e significativo, che conferma una volta di più come oggi – e ormai non c’è possibilità di tornare indietro – la tifoseria, l’ambiente, la città, non voglia più Antonino Ballarino. Glielo ha fatto capire ampiamente, negli ultimi mesi – tra contestazioni, cori e non solo – tant’è che il patron non si è neanche presentato al Granillo domenica. Ora, la nuova “mossa”: gli ultrà hanno lanciato un appello ad alcune importanti realtà della città. Vogliono, e chiedono, che la Reggina torni ai reggini.