La magia dello Stretto regala la seconda giornata della 39 Mediterranean CUP

La Mediterranean Cup, giunta alla trentanovesima edizione, organizzata dal Circolo Velico Reggio con il contributo della Federazione Italia Vela non solo è entrata nella Storia della vela giovanile, ma ha un suo posto nella legenda. Legenda fatta di fascino, in uno scenario incomparabile dove il vento “di canale”, un maestrale sui 10 nodi, ha regalato oggi tre splendide prove.

Ulteriore dimostrazione che il mese di Novembre è utile per fare vela, turismo e godere di un mix di vento e sole che non tradiscono mai le aspettative. Anche quest’anno le boe, che tracciavano il campo di regata erano satellitari, collaudate nello stretto da una ditta svizzera, senza ormeggio, completamente ecologiche e non ancorate al fondo marino. Dimostrazione che l’ecologismo è costituito da fatti concreti e non da verbosità e fanatismo strumentalizzato a fini politici.

Tre prove da calendario che si sommano alle tre prove del giorno 31 e la classifica non cambia. Negli Juniores al primo posto Giosuè Cannavò del Tennis e Vela di Messina c he nella giornata odierna ha collezionato due primi, mentre sempre sesta Anita Colella del Circolo Velico Reggio. Nella speciale categoria cadetti primo Alfredo Cappelleri del Made e Mad, mentre risale al terzo posto Lucas Garcia del Velico Reggio.