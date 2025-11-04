La dichiarazione dei redditi 2025 di Giorgia Meloni: cifre in brusco calo per il Premier

Resa nota la dichiarazione dei redditi di Giorgia Meloni per il 2025. Stando alle cifre pubblicate con firma al 28 ottobre, come si legge nel sito della Camera dei deputati, il reddito complessivo del Presidente del Consiglio ammonta a 180.081 euro, meno della metà rispetto ai 459.460 euro dichiarati nel 2024 e inferiore anche ai 293.531 euro del 2023. Un drastico calo che potrebbe essere legato alla riduzione degli introiti per i diritti d’autore sui libri pubblicati: possibile, dunque, una risalita nel prossimo futuro, grazie all’anticipo ricevuto per l’edizione americana del suo ultimo libro.
Nella dichiarazione, Meloni riporta imposte lorde per 69.340 euro, ridotte a 63.060 euro nette grazie a 6.274 euro di detrazioni. Tra queste figurano: 415 euro di erogazioni liberali al partito Fratelli d’Italia; 4.579 euro per interventi di recupero del patrimonio edilizio, probabilmente relativi ai lavori di ristrutturazione nella nuova casa all’Eur; 781 euro per ulteriori detrazioni sugli interventi edilizi (50-110%); 499 euro per spese di natura energetica o per l’installazione di dispositivi multimediali. Nel documento, Meloni segnala come unica variazione patrimoniale “l’acquisto definitivo della nuova abitazione come prima casa“.