Israele vieta le auto elettriche cinesi: alto rischio di spionaggio

Il Ministero della Difesa di Israele e l’IDF stanno progressivamente vietando l’utilizzo di veicoli elettrici di fabbricazione cinese per timore di spionaggio. È stato citato il rischio della presenza di microcamere, sensori e apparecchi che possano trasmettere segretamente dati alla Cina. Lo riporta il “The Times of Israel”. La misura riguarda centinaia di auto, principalmente modelli Chery, BYD e MG, precedentemente assegnati a ufficiali superiori.

Il divieto ora impedisce l’accesso a tali veicoli alle basi militari e si estenderà fino a un richiamo completo entro l’inizio del 2026.