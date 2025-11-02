Incontro Trump-Putin, la Russia frena: “ora non ce n’è bisogno”. Nuovo attacco mortale nella notte

La Russia frena ancora sul possibile incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump. Secondo quanto riferisce il Cremlino attraverso il portavoce Dmitry Peskov, il summit è possibile, ma al momento non è urgente. “In teoria è possibile, ma al momento non ce n’è bisogno“, ha sottolineato Peskov, aggiungendo che ora è necessario un lavoro scrupoloso sulla soluzione ucraina. Nella notte, intanto, nuova ondata di droni e missili contro l’Ucraina.

Nell’ultimo attacco russo sono morte 6 persone, tra cui 2 bambini, ed è stata interrotta l’elettricità a decine di migliaia di persone, ha riferito l’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina su Telegram, precisando che “le forze russe hanno attaccato le regioni di Dnipropetrovsk e Odessa“.

Nel frattempo, un attacco russo nella regione meridionale di Zaporizhzhia ha lasciato quasi 58.000 famiglie senza elettricità, ha affermato il governatore della regione Ivan Fedorov.