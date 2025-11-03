Il Messina Volley batte il New Randazzo 3-0 | DETTAGLI

Vittoria casalinga per il Messina Volley che, nella 2ª giornata del campionato di Serie C femminile, batte per 3-0 la squadra etnea del New Randazzo Volley. Le atlete dirette da Marcela Nielsen impongono il loro ritmo contro l’agguerrita compagine allenata da coach Stefano Bertone. Ad accompagnare il successo di capitan Michela Laganà e compagne è stata la bellissima cornice di pubblico che ha riempito la palestra annessa del “PalaRescifina”. Primo set che vede le ospiti avanti (+3; 1-4) con Maria Francesca Valenti e Francesca Messineo. Il Messina Volley reagisce e trova il pari (5-5) grazie a Rebecca La Spada e Barbora Basile.

Le giallo-blu balzano a +3 (10-7) e successivamente a +6 (15-9) trascinate da Nielsen. Coach Bertone chiama la pausa, ma le giallo-blu viaggiano a testa bassa e siglano il +9 (22-13) con Alessandra Cuzzola e Basile. Secondo discrezionale ospite con Giulia Mondello e Cuzzola a timbrare il set-point. Le etnee lo annullano, ma Mondello lo concretizza (25-14). Secondo con le peloritane a +5 (8-3) con i punti di Cuzzola, Nielsen, Mondello e Basile. Le ospiti accorciano (-1; 9-8) con Rosalba Attinà e Valenti, ma il Messina Volley si ricompatta e piazza il +4 (16-12).

Le ospiti chiamano la pausa che, inizialmente, le riporta a -2 (19-17), ma che ritorna a +4 (22-18), costringendole al secondo time-out. Al rientro il Randazzo piazza il break che gli consente di ricucire a -1 (22-21), ma Nielsen materializza il set-point (24-21). Le etnee lo annullano, ma il Messina Volley chiude il computo dei set sul 2-0 (25-22). Terzo con il Messina Volley a +4 (8-4) firmato Basile e Mondello, con Bertone in pausa. Al rientro nuovo break locale e +9 (14-5) con Basile, Mondello e Sara Arena.

Secondo discrezionale ospite che riducono il gap a -6 (15-9) con Messineo e Simona Paldolfo. Valenti firma il -4 (17-13), ma Basile e Mondello tornano a +7 (21-14). Basile traccia il match-point, materializzato dall’ace di Arena S. (25-15). “E’ un risultato positivo – commenta il direttore tecnico Nielsen – soprattutto perché ottenuto in casa e sono contenta della vittoria. Nel secondo set abbiamo fatto qualche errorino in ricezione ed in battuta, però niente allarmismi e sarà importante lavorare su questo”. Circa il numeroso pubblico che ha assistito alla partita ha aggiunto: “Un pubblico veramente caloroso ed è bello sentire il sostegno di tutte queste persone”.

“E’ stata una gara giocata un po’ sottotono da parte nostra – commenta il match coach Bertone – rispetto a quello che avevamo provato in settimana. A parte la reazione del secondo set, il primo e terzo sono stati affrontati il maniera troppo timorosa e naturalmente, dall’altra parte, ci siamo trovati un’ottima squadra, composta da giocatrici che hanno giocato in categorie superiori. Noi siamo una squadra neopromossa e lavoriamo sodo per poter raggiungere il top della forma. A parte due innesti il nostro roster è composto da giocatrici che per la prima volta si affacciano nel campionato di Serie C e quindi stiamo pagando un po’ di inseperieza”.