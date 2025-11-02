Il Crotone crea, il Trapani segna: colpo granata in Calabria al 98′! Sul campo i siciliani sarebbero a un passo dalle prime

Colpo Trapani a Crotone. La squadra di Aronica ha la meglio di quella di Longo grazie a una rimonta che culmina con la rete decisiva di Grandolfo al 98′. Squadra sorniona, quella granata, che soffre, sa soffrire, tiene bene, pareggia subito allo svantaggio e poi la mette dentro all’ultimo secondo. Il Crotone gioca meglio, crea, produce, ma non è abbastanza letale negli ultimi 16 metri. Senza penalizzazione, e quindi sul campo, il Trapani sarebbe secondo, a tre punti da Catania e Salernitana prime.

La partita

Ritmi elevati in avvio. Ne esce fuori una prima parte intensa ed emozionante, con diverse occasioni. E anche gol. Il primo, al 6′, è di Gomez del Crotone, a cui però viene negata la gioia dell’esultanza: è fuorigioco. Poco male: la squadra di casa continua a spingere e trova il gol dieci minuti più tardi; al 17′ è 1-0, sempre con Gomez, che segna di testa su assist di Zunno e questa volta può esultare. Un’esultanza, però, che dura poco. Dopo appena un minuto, infatti, il Trapani pareggia con Fischnaller. Nonostante il pari, che penalizza la squadra che aveva creato di più – quella pitagorica – i rossoblu continuano a spingere fino al duplice fischio, che si chiude però sull’1-1.

Nella ripresa i ritmi sono fisiologicamente più bassi (si erano già abbassati dopo la prima mezz’ora), ma esce meglio fuori il Trapani, abbastanza “nascosto” nel primo tempo, al netto del gol. Ha il pallino del gioco, tuttavia, per poco, perché intorno all’ora di gioco il Crotone riprende le redini della sfida e torna a creare, reclamando anche per un rigore che l’arbitro non concede. Il finale è in apnea per i siciliani, schiacciati dal possesso e dal dominio calabrese, che però produce ben poco in termini di concretezza offensiva. Nel finale, praticamente a tempo scaduto, succede poi l’impensabile: il Trapani, chiuso a difesa del pari, al 98′ riesce a trovare il gol del sorpasso, con Grandolfo bravo a metterla dentro su corner. Finisce così, 1-2, grazie a un Trapani cinico e spietato, che ha avuto la meglio di un Crotone più dominante in termini di occasioni e predominio territoriale, ma meno in termini di gol.

Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 31 ottobre

Ore 20:30

Casertana-Catania 2-2

Picerno-Cavese 2-2

Sabato 1 Novembre

Ore 14:30

Altamura-Cosenza 1-1

Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4

Casarano-Monopoli 1-3

Domenica 2 Novembre

Ore 14:30

Crotone-Trapani 1-2

Potenza-Foggia 3-0

Ore 17:30

Giugliano-Siracusa

Latina-Salernitana

Ore 20:30

Benevento-Sorrento

Classifica Serie C Girone C

Catania 25 Salernitana 25* Benevento 22* Monopoli 21 Cosenza 20 Casarano 18 Casertana 18 Crotone 17 Atalanta U23 17 Potenza 16 Altamura 15 Trapani 14 (-8) Latina 13* Sorrento 12* Cavese 12 Picerno 10 Audace Cerignola 10 Foggia 10 Giugliano 9* Siracusa 6*

*Una partita in meno

Prossimo turno, 13ª giornata

Venerdì 7 novembre

Ore 20.30

Cavese-Potenza

Sabato 8 novembre

Ore 14.30

Atalanta-Giugliano

Trapani-Picerno

Ore 17.30

Cosenza-Casarano

Domenica 9 novembre

Ore 14.30

Catania-Altamura

Siracusa-Latina

Ore 17.30

Monopoli-Casertana

Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20.30

Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20.30

Salernitana-Crotone