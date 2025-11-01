Il Cosenza non sa a quale dei Santi votarsi: gol annullato e rigore revocato, è 1-1 ad Altamura | CLASSIFICA

Nel giorno in cui si celebrano i Santi, il Cosenza non sa a che santo votarsi. I calabresi non vanno oltre l’1-1 sul campo dell’Altamura, trasferta che lascia un po’ di amaro in bocca: si giocasse ‘ai punti’, la vittoria sarebbe sicuramente dei ‘Lupi’. Un rigore negato dall’FVS, un gol negato nonostante la richiesta di FVS, entrambe le situazioni per fuorigioco di Florenzi e una grande risposta di Viola su D’Orazio a tempo scaduto sono parte dei rimpianti dei cosentini che tornano a casa con un solo punto.

Altamura-Cosenza 1-1: la cronaca del match

Primo tempo giocato, essenzialmente, alla pari. Parte meglio il Cosenza pericoloso con Florenzi in due occasioni in avvio. L’Altamura cresce con il passare dei minuti e si fa pericoloso con una conclusione di Curcio al 22′, respinta dalla difesa. Al 35′ grande occasione per Rosafio che trova la super risposta di Vettorei a negare la rete ai calabresi. Nella ripresa subito una grande emozione in avvio: al 54′ rigore assegnato al Cosenza, poi tolto dalla revisione all’FVS per fuorigioco di Florenzi.

Ancora Florenzi protagonista, nuovamente in fuorigioco, questa volta con tanto di gol annullato nonostante la richiesta del l’FVS. Al 78′, finalmente, il Cosenza riesce a sbloccare la gara con Kouan, ma la gioia e il vantaggio durano appena 4 minuti, il tempo utile a Florio per l’1-1. Nel finale Viola nega il gol vittoria a D’Orazio e spegne ogni speranza del Cosenza di uscire con 3 punti meritati dalla trasferta di Altamura.

Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 31 ottobre

Ore 20:30

Casertana-Catania 2-2

Picerno-Cavese 2-2

Sabato 1 Novembre

Ore 14:30

Altamura-Cosenza 1-1

Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4

Casarano-Monopoli 1-3

Domenica 2 Novembre

Ore 14:30

Crotone-Trapani

Potenza-Foggia

Ore 17:30

Giugliano-Siracusa

Latina-Salernitana

Ore 20:30

Benevento-Sorrento

Classifica Serie C Girone C

Catania 25* Salernitana 25 Benevento 22 Monopoli 21* Cosenza 20* Casarano 18* Casertana 18* Crotone 17 Atalanta U23 17* Altamura 15* Potenza 13 Latina 13 Sorrento 12 Cavese 12* Trapani 11 (-8) Picerno 10* Audace Cerignola 10* Foggia 10 Giugliano 9 Siracusa 6

*Una partita in più

Prossimo turno, 13ª giornata

Venerdì 7 novembre

Ore 20.30

Cavese-Potenza

Sabato 8 novembre

Ore 14.30

Atalanta-Giugliano

Trapani-Picerno

Ore 17.30

Cosenza-Casarano

Domenica 9 novembre

Ore 14.30

Catania-Altamura

Siracusa-Latina

Ore 17.30

Monopoli-Casertana

Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20.30

Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20.30

Salernitana-Crotone