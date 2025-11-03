Il Catania sogna e ora non si vuole fermare: le info sulla prevendita per il match contro l’Altamura. Previsto ancora un “Massimino” pieno

“Oggi, alle ore 14.00, avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Team Altamura, valevole per la tredicesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 9 novembre alle ore 14.30. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it ed in tutte le rivendite autorizzate. Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, esibendo in entrambi i casi il documento d’identità”. Così in una nota il Catania annuncia l’apertura della prevendita a partire dalle ore 14. Dopo aver battuto Salernitana e Benevento in casa, la beffa immeritata di Caserta non ha fermato la corsa alla vetta dei siciliani, anche per i contemporanei pari delle due campane.

“I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale o in versione provvisoria in formato digitale (non saranno valide le ricevute cartacee degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità” si legge ancora.

I prezzi

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita: