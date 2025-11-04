Houthi pronti a una guerra con Israele? Il leader: “scontro inevitabile”

Un nuovo scontro con Israele è “inevitabile”. È quanto dichiarato dal leader degli Houthi, Abdel-Malik al-Houthi, che ha incaricato il gruppo filo-iraniano, che controlla ampie zone dello Yemen, fra le quali la capitale Sana’a, di rafforzare la preparazione militare. “Ci stiamo inevitabilmente dirigendo verso un ulteriore scontro con il nemico israeliano“, ha dichiarato durante un discorso televisivo. “La nostra regione non potrà godere di stabilità, sicurezza o pace finché il nemico israeliano occuperà la Palestina e perseguirà il suo programma sionista contro di noi in quanto nazione musulmana“, ha aggiunto.

Il leader Houthi ha quindi sostenuto che Israele continua ad attaccare Gaza violando il cessate il fuoco e che gli Stati Uniti, in qualità di garanti dell’accordo, “sono complici dei crimini israeliani a Gaza“.