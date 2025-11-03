Hamas consegna altri 3 corpi, Israele conferma: “sono di 3 militari”

La scorsa notte, Hamas ha consegnato altri 3 corpi a Israele come da accordi sul cessate i fuoco a Gaza. Le ultime volte, i resti rinvenuti non appartenevano effettivamente agli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023, come determinato dai rilievi fatti da Israele. Questa volta, invece, sì. Le famiglie dei soldati presi in ostaggio, il colonnello Asaf Hamami, il capitano Omer Neutra e il sergente maggiore Oz Daniel, sono state informate che i loro corpi sono stati restituiti a Israele da Hamas la scorsa notte, dopo il completamento delle operazioni di identificazione da parte degli esperti forensi.

“Il governo di Israele condivide il profondo dolore delle famiglie Hamami, Neutra e Daniel e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti“, afferma l’ufficio del Primo Ministro in una nota, aggiungendo che Israele è “determinato, impegnato e sta lavorando instancabilmente” per riportare indietro tutti gli otto ostaggi deceduti per la sepoltura e che Hamas è “tenuta a rispettare i suoi impegni con i mediatori e a restituirli come parte dell’attuazione dell’accordo“.