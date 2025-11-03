Giunta Calabria, Romano (Noi Moderati): “noi esclusi, perplessi per la mancanza di collegialità”

“La giunta presentata dal presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, è sicuramente composta da persone di qualità. Tuttavia, tale scelta non può essere definita collegiale. Infatti suscita perplessità il metodo che ha portato alla sua definizione e l’esclusione, in questa prima fase, di Noi Moderati“. Lo afferma il coordinatore politico Saverio Romano. “Noi Moderati, che ha ottenuto il 4% ed eletto due consiglieri, con lealtà e spirito di coalizione – pur non avendo fatto parte della precedente compagine amministrativa – ha contribuito con generosità al successo elettorale del centrodestra grazie a uno sforzo enorme e a un radicamento costruito sul territorio”, puntualizza Romano.

“L’esclusione di Noi Moderati rischia di indebolire la maggioranza”

“L’esclusione del nostro movimento, in questa prima fase, non è solo un torto verso una forza politica che ha dimostrato affidabilità e senso di responsabilità, ma rischia di indebolire la stessa maggioranza, privandola di un contributo di idee e competenze che abbiamo sempre messo a disposizione del progetto comune. Con impegno e coerenza continueremo a lavorare con serietà nelle sedi politiche e istituzionali, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del bene comune”, conclude Romano.