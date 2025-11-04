Giunta Calabria, Ranuccio: “pronto a votare i provvedimenti che vanno a migliorare la qualità della vita dei calabresi” | INTERVISTA

“Prendiamo atto delle nomine e auguriamo buon lavoro agli assessori designati, nella certezza che la Calabria meriti serietà, visione e competenza. Non parto da pregiudizi: giudicherò sulla base dei provvedimenti e dei risultati e sono pronto a votare i provvedimenti che vanno a migliorare la qualità della vita dei calabresi”, è quanto afferma ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Giuseppe Ranuccio, consigliere regionale del Partito Democratico.

“Indubbiamente quello che si nota dalla composizione dell’esecutivo è l’assenza di interi territori che non sono rappresentati come Crotone, Vibo Valentia, la Piana e la città di Reggio Calabria”, conclude Ranuccio.