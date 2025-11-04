Giunta Calabria, la Fondazione Arbëreshe plaude alle nomine di Gallo e Straface

Il Commissario straordinario della Fondazione “Istituto Regionale Comunità Arbëreshe di Calabria”, Ernesto Madeo, esprime “vivo compiacimento per le recenti nomine dei nuovi assessori della Giunta regionale della Calabria, formulando sinceri auguri di buon lavoro a tutti i componenti del nuovo esecutivo. Particolare plauso istituzionale viene innanzitutto espresso al Presidente della Giunta regionale, on. Roberto Occhiuto, riconfermato alla guida della Calabria”. Il Commissario Madeo sottolinea “come il Presidente Occhiuto, sin dall’inizio del suo mandato, abbia mostrato una visione chiara e lungimirante per la crescita e la modernizzazione della regione, sostenendo iniziative di grande valore culturale e sociale”.

Il Commissario della Fondazione rivolge inoltre un sentito elogio per la “riconferma dell’on. Gianluca Gallo come Assessore regionale all’Agricoltura e alle Minoranze linguistiche, riconoscendone la sensibilità e il grande e costante impegno profuso in questi anni verso la tutela e la valorizzazione delle comunità arbëreshe e, più in generale, verso le peculiarità culturali che arricchiscono l’identità calabrese e le aree interne della Calabria”.

Parole di apprezzamento Madeo le esterna anche per la riconferma del Consigliere regionale Pasqualina Straface, nominata Assessore alle Pari Opportunità, Sussidiarietà e Welfare, con competenze di indirizzo politico in materia di inclusione sociale: “una donna di grande competenza e dedizione, la cui azione concreta di prossimità ha contribuito a rafforzare le reti di solidarietà nell’intero territorio regionale”.

Il ringraziamento ad Occhiuto

“Desidero rivolgere in primis un sincero ringraziamento al Presidente Roberto Occhiuto – dichiara il Commissario Ernesto Madeo – per la fiducia che quasi quattro anni fa volle accordarmi nominandomi Commissario straordinario della Fondazione. In questi anni, grazie al sostegno della sua Presidenza e alla proficua collaborazione l’assessore regionale Gallo, abbiamo potuto avviare un importante percorso di promozione e rilancio della cultura arbëreshe, insieme ad un’opera di consolidamento delle relazioni con le nostre istituzioni nazionali e con le massime autorità dei Paesi balcanici, in particolare di Albania e Kosovo. Confidiamo, pertanto, che la positiva esperienza maturata insieme negli ultimi tre anni possa proseguire nel segno della continuità e della collaborazione istituzionale.”

La Fondazione Arbëreshe ribadisce, dunque, “la propria disponibilità a collaborare con la Giunta regionale per dare ulteriore impulso ai progetti culturali, formativi e di cooperazione internazionale che rafforzano i legami storici e identitari della Calabria con il mondo arbëresh e balcanico”.