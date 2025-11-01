Gaza, Hamas assalta camion di aiuti affamando la popolazione: perchè nessuno scende in piazza? | VIDEO

Un video ripreso da un drone USA mostra come Hamas continui ad assaltare i camion di aiuti diretti alla popolazione. Non sembrano previste però alcune manifestazioni di piazza in Italia...

Il Comando centrale degli Stati Uniti ha pubblicato un video, ripreso da un drone USA, che mostra quelli che definisce operativi di Hamas intenti a saccheggiare un camion di aiuti nella Striscia di Gaza meridionale nella giornata di ieri. L’ente ha affermato che il Centro di coordinamento civile-militare (Cmcc) guidato dagli Usa e localizzato in Israele, “ha osservato sospetti operativi di Hamas saccheggiare un camion di aiuti che viaggiava come parte di un convoglio umanitario che consegnava assistenza necessaria da partner internazionali ai palestinesi nel nord di Khan Younis” grazie all’impiego di un drone MQ-9 statunitense, utilizzato per monitorare il cessate il fuoco a Gaza.

I miliziani hanno attaccato l’autista e rubato gli aiuti e il camion. Al momento non si hanno notizie riguardo lo stato dell’autista. E, ben più grave, non si hanno notizie di manifestazioni di piazza organizzate in tutta Italia in favore di Gaza. Landini e le sigle sindacali, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, i portuali, le flottiglie, i cantanti, gli attori, gli influencer, gli studenti e gli universitari, il mondo ProPal… dove sono finiti?

