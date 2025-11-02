Furiosa rissa tra tifosi in Calabria: donna ferita alla testa da un sasso

Furiosa rissa tra tifosi allo stadio “Stefano Rizzo” a Corigliano-Rossano, nel corso della partita tra Rossanese e Trebisacce. Nel corso degli scontri tra le due tifoserie, una donna, seduta in tribuna, è stata colpita alla testa da un sasso ed è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno immediatamente sedato la rissa mentre l’incontro è stato sospeso per poi riprendere successivamente.

La donna è stata medicata dal personale medico dell’ambulanza intervenuta sul posto e non versa in gravi condizioni. La partita era valida per il campionato di Eccellenza.