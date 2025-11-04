Fuga di gas in corso a Melito di Porto Salvo: scatta l’allarme, sul posto i soccorsi

Momenti di apprensione in questi minuti a Melito di Porto Salvo, dove è in corso una fuga di gas che ha allertato residenti e autorità. L’odore intenso ha spinto alcuni cittadini a segnalare immediatamente l’anomalia, consentendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco che hanno recintato l’area e stanno monitorando la situazione. A titolo precauzionale, una parte dell’area interessata è stata evacuata e transennata, mentre le squadre di emergenza stanno lavorando per individuare con precisione l’origine della perdita e bloccare la fuoriuscita. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulle cause e sull’evoluzione della situazione.