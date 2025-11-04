Elezioni Regionali, le previsioni di Mannheimer: “in Campania la partita non è chiusa. Ecco chi vince in Veneto e Puglia”

Chi vincerà le elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia del prossimo 23 e 34 Novembre? Affaritaliani lo ha chiesto a Renato Mannheimer, partner Eumetra, noto sondaggista italiano. “In Veneto non c’è partita, vincerà sicuramente il Centrodestra. Il candidato Governatore Alberto Stefani potrebbe ampiamente superare il 50% dei voti se non arrivare anche al 60%“, rimarca Mannheimer. “In Puglia l’ex sindaco di Bari ed europarlamentare del Partito Democratico Antonio Decaro è certamente favorito sul candidato del Centrodestra Luigi Lobuono. Ci sono pochi, pochissimi dubbi, sulla vittoria del Centrosinistra“, evidenzia Mannheimer.

“In Campania partita non chiusa”

“In Campania dovrebbe, condizionale d’obbligo, vincere Roberto Fico del centrosinistra, ma tutto può ancora accadere. L’elettorato campano è molto volatile e l’esito del voto dipende da molti fattori. Diciamo che al momento Fico è favorito su Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra, ma la partita non è chiusa”, puntualizza Mannheimer.