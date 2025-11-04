Elezioni Regionali, Giuseppe Conte torna in Campania a sostegno di Roberto Fico

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in vista delle elezioni Regionali in Campania, sarà, insieme al candidato presidente Roberto Fico, il 6 novembre a Sessa Aurunca (Caserta) alla Cooperativa sociale “Al di là dei sogni” alle ore 11.45, alle 16 sarà a Castellammare di Stabia al Teatro Supercinema e alle 18.30 Caivano a Palazzo Capece.

Il 7 novembre, invece, la giornata inizierà invece a Pomigliano D’Arco (Napoli) alle 11.30 all’azienda Trasnova, mentre alle 15 sarà a Pietrelcina (Benevento) al Palavetro e alle 17.45 a Sarno, (Salerno) al Teatro De Lise.