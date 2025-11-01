Elezioni Regionali, Cirielli: “chi ha governato la Campania negli ultimi dieci anni ha fallito”

“E’ evidente che chi ha governato la Campania negli ultimi dieci anni ha fallito. Dopo il governo giallo-rosso, i Cinque Stelle hanno continuato a comportarsi in modo ambiguo, e dopo aver perso le elezioni tre anni fa, hanno avviato la costruzione del cosiddetto “campo largo”, culminato con la candidatura di Fico. Ma Fico, con i suoi ultimi comportamenti, ha scelto di essere in perfetta continuità con De Luca, avallando dieci anni di malgoverno”, è quanto ha affermato da Avellino Edmondo Cirielli, candidato presidente della Campania del centrodestra.

“La Campania, oggi, è in ginocchio. Lo dicono tutti i dati ufficiali: abbiamo la peggiore sanità d’Italia. Secondo l’Istat e gli indicatori nazionali, i cittadini campani vivono in media due anni in meno rispetto alla media italiana; la regione registra il più alto tasso di mobilità sanitaria passiva, cioè la maggiore percentuale di cittadini costretti a curarsi altrove. Mancano medici e infermieri, e quando il governo Meloni, con il ministro Schillaci, ha dato la possibilità di sforare i tetti di spesa per assumere nuovo personale sanitario, la Campania è rimasta ferma”, puntualizza Cirielli.