Elezioni Fondo Espero, Giuseppe Moio nuovo membro dell’assemblea dei delegati | DETTAGLI

E’ Giuseppe Moio, segretario generale della Cisl Scuola di Reggio Calabria e membro della segreteria regionale della Cisl Scuola Calabria, il nuovo componente dell’assemblea dei delegati del Fondo Espero.

Nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali all’interno dei delegati del Fondo Espero ( fondo pensione complementare del comparto scuola).

La Cisl Scuola ha ottenuto 9 delegati su 30 componenti, confermando la presenza di un responsabile sindacale calabrese all’interno dell’organismo statutario. Giuseppe Moio subentra infatti a Vincenzo Guida che, nel frattempo, ha preso servizio come Dirigente Scolastico. Ottima affermazione della lista Cisl Scuola sul territorio regionale, dove ha raccolto 399 voti su poco più di mille votanti (potevano votare solo gli iscritti al Fondo) con punte di oltre il 60% dei voti nella provincia di Reggio Calabria, oltre il 50% in quella di Vibo Valentia e buone affermazioni anche a Crotone, Catanzaro e Cosenza.

Al segretario Moio gli auguri della Cisl Scuola Calabria.