E’ morto Giorgio Forattini, il noto vignettista aveva 94 anni

Lutto nel mondo della satira, è morto Giorgio Forattini all’età di 94 anni. Il vignettista ha creato nel corso della sua lunga carriera illustrazioni per diversi quotidiani e riviste, da “Panorama” a “La Repubblica”, “La Stampa”, “Quotidiano Nazionale” e “Il Giornale”. I funerali si terranno giovedì 6 novembre alle 10 nella Chiesa di Santa Francesca Romana a Milano.

“Scompare talento di eccelsa qualità”

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha detto: “è deceduto un grande artista di genere che ha dedicato il suo talento di disegnatore alla satira. Attraversando la storia italiana, dalla prima alla seconda Repubblica, con eccelsa qualità intellettuale, Forattini ha saputo inventare stereotipi efficaci e in grado far riflettere, da raffinato interprete delle dinamiche politiche”, ha evidenziato Giuli.

“Ha segnato la storia della politica e del costume italiano a cavallo di due secoli”

Per Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, con Forattini “scompare una figura che ha segnato la storia della politica e del costume italiano a cavallo di due secoli”. “Nella sua irriverenza, nella capacità di far sorridere amaramente anche nei momenti più tristi risiede il lascito di una vita vissuta con la capacità di segnare con un tratto della sua matita la storia”, ha detto il deputato di Forza Italia.