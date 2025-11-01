Drammatico incidente a Torre del Greco, muore un poliziotto su volante travolta da Suv e finita in un dirupo: in fuga il conducente

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un’altra auto, probabilmente nel corso di un inseguimento. Col passare delle ore, si prova a fare chiarezza sull’incidente costato la vita nella notte ad un poliziotto del commissariato di Torre del Greco, Aniello Scarpati, 47 anni di Portici. Al momento gli inquirenti che hanno operato sul posto tutta la notte – l’incidente è avvenuto attorno alle 2 – propenderebbero per uno scontro verificatosi nella zona di viale Europa causato dalla perdita di controllo dell’autista che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante (in un primo momento si era ipotizzato un inseguimento in corso).

La vettura, una BMW X4, avrebbe urtato la macchina condotta dagli agenti, facendola precipitare in un dirupo posto vicino alla zona della Ferrovie dello Stato. Scarpati sarebbe morto praticamente sul colpo, mentre l’altro poliziotto è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento: l’uomo è ricoverato in prognosi riservata in condizioni considerate gravi.

Poliziotto morto: in fuga il conducente del Suv, feriti 2 minori

Lascia una moglie e tre figli, Aniello Scarpati, il capo pattuglia della volante della polizia che stanotte ha perso la vita a causa di un violento scontro avvenuto su viale Europa, a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Secondo quanto finora emerso dalle indagini, a bordo del Suv ci sarebbero state sei persone: quattro, tra cui due minori, sono finite in ospedale, mentre il conducente della Bmw X4 è in fuga.

La Polizia di Stato, al momento, indaga per omissione di soccorso. In base a una prima ricostruzione dell’incidente, la volante si è scontrata frontalmente con il Suv che procedeva ad alta velocità e l’agente Scarpati, sbalzato dalla vettura, è deceduto sul colpo. In gravi condizioni a causa di diverse fratture anche il collega che era alla guida, si è reso necessario un intervento chirurgico e adesso la prognosi per lui è riservata. Sul luogo del grave incidente si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola, successivamente è andato anche in ospedale dall’agente ferito e poi a casa dell’agente deceduto.

Poliziotto morto: si valutano le immagini delle telecamere

Immagini delle telecamere di sorveglianza ed eventuali testimonianze serviranno agli inquirenti per cercare di far luce sullo scontro frontale che ha provocato la morte di un poliziotto di 47 anni nella notte a Torre del Greco, nella zona di viale Europa, mentre il suo collega è rimasto gravemente ferito. L’autista del Suv è scappato una volta resosi conto della gravità del sinistro ed è tuttora ricercato. Sulla Bmw X4 c’erano sei persone, quattro sono finite in ospedale, e tra loro due minorenni. Gli inquirenti che si stanno occupando dell’indagine sul sinistro verificatosi attorno alle 2 della scorsa notte, una volta giunti sul posto non hanno trovato il conducente della vettura incidentata e ferma sulla strada, mentre la volante della polizia era volata giù lungo un dirupo a ridosso della stazione ferroviaria delle Fs di Santa Maria la Bruna.

Piantedosi: “profondamente addolorato per la morte dell’agente di polizia”

“La morte di un agente della Polizia di Stato e il grave ferimento di un altro, durante il servizio, a Torre del Greco, mi addolorano profondamente. A nome mio personale e del Governo esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto e all’intera Polizia di Stato. Seguo con apprensione le condizioni del secondo poliziotto gravemente ferito. Questo drammatico episodio ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le forze dell’ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità. Lo Stato continuerà a sostenerle con impegno e a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano“. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Mattarella: “profondamente rattristato per la morte del poliziotto”

“Ho appreso la notizia dell’incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione“. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani.

Poliziotto morto aveva sostituito un collega per cambio turno

Non doveva essere in servizio la scorsa notte Aniello Scarpati, l’agente di polizia del commissariato di Torre del Greco deceduto a causa di un incidente verificatosi attorno alle 2 in viale Europa. È quanto emerge a margine delle indagini che puntano a ricostruire la dinamica del sinistro che ha visto la volante sulla quale viaggiava Scarpati – e condotta dall’altro agente ferito e operato d’urgenza all’ospedale Maresca, ora ricoverato in gravi condizioni e con prognosi riservata -, scontrarsi con la vettura che avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, centrando l’auto della polizia e facendola ribaltare e finire in un fossato. Scarpati infatti avrebbe accettato di cambiare il turno con un collega impossibilitato a svolgere il proprio lavoro la scorsa notte. L’uomo, 47 anni residente a Portici, lascia la moglie e tre figli.

Carfagna: “profondo dolore per morte poliziotto a Torre del Greco”

“Profondo dolore per la morte dell’agente della Polizia di Stato Aniello Scarpati, travolto con la sua volante da un Suv mentre era in servizio con un collega a Torre del Greco. Tutta la mia vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo terribile momento. Auguri di pronta guarigione all’altro agente rimasto gravemente ferito nell’incidente. Un episodio drammatico che ricorda ancora una volta quanto prezioso e spesso rischioso sia il lavoro svolto ogni giorno dalle Forze dell’Ordine, donne e uomini che, con dedizione e coraggio, garantiscono la sicurezza e la tutela di ciascuno di noi“. Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.

Ronzulli: “dolore e cordoglio per morte agente a Torre del Greco”

“Davanti alla tragica morte dell’assistente capo Aniello Scarpati, servitore dello Stato e padre di famiglia, non possiamo che chinare il capo con profondo dolore e rispetto. A sua moglie, ai suoi figli, alla sua famiglia e a quella della Polizia di Stato vanno il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza. Questa tragedia ci ricorda, ancora una volta, quanto sia alto il prezzo che le donne e gli uomini delle forze dell’ordine pagano ogni giorno per garantire la sicurezza nelle nostre città. A loro va la nostra riconoscenza più grande e il nostro impegno a non lasciarli mai soli“. Così il senatore di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

Fico: “morte Scarpati ferita profonda per nostra comunità”

“La morte di Aniello Scarpati è una ferita profonda per tutta la nostra comunità. Una tragedia dolorosa. Il poliziotto in servizio presso il commissariato di Torre del Greco stanotte stava semplicemente facendo il proprio lavoro, quando la sua volante è stata centrata da un altro mezzo che viaggiava nell’opposto senso di marcia. Ai suoi cari va tutta la mia sincera vicinanza. E un pensiero colmo di apprensione lo rivolgo al collega che era al suo fianco nell’auto e che ora versa in condizioni critiche all’Ospedale del Mare di Napoli“. Così Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania per la coalizione progressista, in una nota.

Poliziotto morto: il cordoglio del prefetto di Napoli

“Una notte di dolore ha portato via Aniello Scarpati, 47 anni, poliziotto del commissariato di Torre del Greco. È caduto mentre faceva ciò che ha sempre fatto: il suo dovere. Un dolore immane ci rattrista enormemente“. Lo dice il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprimendo il cordoglio per la morte di un agente della polizia di Stato in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte. “Accanto a lui un collega rimasto gravemente ferito. A lui va l’augurio sincero di una pronta guarigione. Dietro ogni divisa ci sono uomini che scelgono il servizio, la responsabilità, il sacrificio. Non cercano applausi. Ogni giorno nel silenzio sono al servizio del Paese“, aggiunge il prefetto.

“A volte questo silenzio si spezza nel modo più ingiusto e innaturale. Allora – conclude di Bari – resta solo il dovere della memoria e della gratitudine. Vicinanza profonda alla famiglia di Aniello Scarpati, ai colleghi , al questore di Napoli Maurizio Agricola e a tutta la Polizia di Stato. Il loro esempio tiene viva la fiducia in un’Italia che riconosce il valore del coraggio e della dignità del lavoro”.