Dopo 14 anni dalla vittoria, il reggino Peppe Gatto ritorna a “La Corrida” con Amadeus

Ciclismo e tarantella, due delle sue più grandi passioni unite in uno spettacolo unico nel suo genere che lo ha reso famoso. Peppe Gatto, ex ciclista di Reggio Calabria, già diventato virale per due apparizioni tv, ritornerà per una terza volta sul piccolo schermo nazionale. A 14 anni dalla vittoria, infatti, Peppe Gatto prenderà parte nuovamente a “La Corrida“, il format che porta sul palco artisti dilettanti fra performance strabilianti e veri e propri fiaschi.

L’artista reggino, dopo il successo de “La Corrida”, si era presentato anche a “Italia’s Got Talent” nel 2022, ottenendo 4 sì dai giudici grazie alla sua esibizione nella quale guida una bicicletta su un rullo e, contemporaneamente, suona il tamburello.

Grande attesa per scoprire la “grande novità” che Peppe Gatto presenterà nella nuova edizione de “La Corrida”, in onda mercoledì 5 novembre, su canale Nove, alle ore 21:00, condotta da Amadeus.