Domotek Volley, nuova partnership con Trans Fast Money

La Domotek Volley Reggio Calabria è orgogliosa di annunciare una prestigiosa partnership con Trans Fast Money, società internazionale leader nel settore dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro, che diventa Sponsor della società per la stagione sportiva 2025/2026, dove, gli amaranto, rappresentano la massima espressione della pallavolo in Calabria. In occasione del match contro la BCC Tecbus Castellana si è seduto in panchina come “ospite” il Country Manager per l’Italia, dott. Jorge Luis Mario Altamirano.

Trans Fast Money, con una storia che nasce in Spagna nel 2002 e una solida presenza in Europa, Africa, Asia e America, rappresenta un’eccellenza nel suo settore. Con oltre 1000 agenti, 150 istituti pagatori e più di 100.000 punti di ricezione in oltre 60 Paesi, la società si distingue a livello globale per serietà, trasparenza e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per garantire sicurezza e conformità. Con sedi operative a Madrid, Roma, Dakar, Santiago del Cile e San Paolo del Brasile, Trans Fast Money è oggi una realtà in forte espansione anche in Italia, grazie a un piano di sviluppo che sta consolidando una rete sempre più capillare sul territorio nazionale.

La Domotek Volley desidera esprimere un sentito ringraziamento al Country Manager per l’Italia, dott. Jorge Luis Mario Altamirano, e al Manager Italy e Responsabile Sviluppo, dott. Domenico Creazzo, per la fiducia, la disponibilità e la vicinanza dimostrata verso la squadra e l’intero territorio reggino. Il loro impegno testimonia una visione chiara e condivisa: sostenere lo sport come potente strumento di crescita, aggregazione e valore sociale.

“Per noi della Domotek Volley – dichiara il deus ex machina della progettualità amaranto, Antonio Polimeni – avere al nostro fianco un partner di caratura internazionale come Trans Fast Money è motivo di grande orgoglio. Questa collaborazione rappresenta molto più di una semplice partnership: è un legame autentico fondato su valori, passione e rispetto reciproco, che ci spinge a dare il massimo dentro e fuori dal campo. È la prova che quando si condividono intenti e visione, si possono costruire progetti di valore”.

“A nome mio, dello società, dello staff tecnico e degli atleti – continua Polimeni – vogliamo ringraziare Trans Fast Money, il dott. Altamirano e il dott. Creazzo per aver creduto in noi, per aver scelto di sostenere lo sport e di investire con convinzione nel nostro territorio”.

Questa partnership segna un passo importante per la Domotek Volley, che coniuga l’eccellenza sportiva con l’affidabilità e la visione internazionale di Trans Fast Money, unendole in un unico obiettivo: crescere insieme, puntando in alto.