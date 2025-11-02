Domotek Volley, esordio amaro in casa: Castellana Grotte passa al tie-break | CLASSIFICA

Tanto entusiasmo per l’esordio casalingo in stagione, ma un epilogo amaro. Dopo il successo casalingo contro Galatone alla prima stagionale, la Domotek Volley Reggio Calabria perde il primo appuntamento davanti al pubblico amico del PalaCalafiore. I reggini escono sconfitti dalla sfida contro Castellana Grotte per 2-3 al tie-break (21-25 / 25-15 / 19-25 / 25-23 / 10-15). Sabato 8 novembre l’occasione di rifarsi in trasferta a Modica.
Risultati 2ª Giornata Serie A3 Girone B
Sabato 1 novembre
Ore 18:00
Terni-Campobasso 1-3
Domenica 2 novembre
Ore 18:00
Domotek Volley Reggio Calabria-Castellana Grotte 2-3
Modica-Galatone 3-1
Lecce-Gioia del Colle 3-0
Napoli-Sabaudia 0-3
Classifica Serie A3 Girone B
- Sabaudia 5
- Castellana Grotte 5
- Campobasso 5
- Domotek Volley Reggio Calabria 4
- Modica 4
- Lecce 3
- Gioia del Colle 2
- Terni 1
- Napoli 1
- Galatone 0
Programma 3ª Giornata Serie A3 Girone B
Sabato 8 novembre
Ore 19:00
Modica-Domotek
Domenica 9 novembre
Ore 18:00
Sabaudia-Castellana Grotte
Campobasso-Gioia del Colle
Terni-Napoli
Ore 19:00
Galatone-Lecce