Domotek Volley, esordio amaro in casa: Castellana Grotte passa al tie-break | CLASSIFICA

Sconfitta all'esordio in casa per la Domotek Volley Reggio Calabria: i ragazzi di mister Polimeni sconfitti da Castellana Grotte al tiebreak

Laganà e Zappoli
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Tanto entusiasmo per l’esordio casalingo in stagione, ma un epilogo amaro. Dopo il successo casalingo contro Galatone alla prima stagionale, la Domotek Volley Reggio Calabria perde il primo appuntamento davanti al pubblico amico del PalaCalafiore. I reggini escono sconfitti dalla sfida contro Castellana Grotte per 2-3 al tie-break (21-25 / 25-15 / 19-25 / 25-23 / 10-15). Sabato 8 novembre l’occasione di rifarsi in trasferta a Modica.

Risultati 2ª Giornata Serie A3 Girone B

Sabato 1 novembre

Ore 18:00

Terni-Campobasso 1-3

Domenica 2 novembre

Ore 18:00

Domotek Volley Reggio Calabria-Castellana Grotte 2-3
Modica-Galatone 3-1
Lecce-Gioia del Colle 3-0
Napoli-Sabaudia 0-3

Classifica Serie A3 Girone B

  1. Sabaudia 5
  2. Castellana Grotte 5
  3. Campobasso 5
  4. Domotek Volley Reggio Calabria 4
  5. Modica 4
  6. Lecce 3
  7. Gioia del Colle 2
  8. Terni 1
  9. Napoli 1
  10. Galatone 0

Programma 3ª Giornata Serie A3 Girone B

Sabato 8 novembre

Ore 19:00

Modica-Domotek

Domenica 9 novembre

Ore 18:00

Sabaudia-Castellana Grotte
Campobasso-Gioia del Colle
Terni-Napoli

Ore 19:00

Galatone-Lecce

