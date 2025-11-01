Domotek Volley-Castellana Grotte: la presentazione del match

Inizia la seconda giornata del campionato di Serie A3 Credem. La Domotek Volley è impegnata con la prima gara interna della stagione. Grandissimi preparativi in atto al Palacalafiore, scenario che si promette di divenire un qualcosa di “mai visto prima”, tra intrattenimento, iniziative, show ed ovviamente tanto Volley. Dopo la bella affermazione di Tricase, in casa della neopromossa Green Volley Galatone, gli amaranto di Mister Antonio Polimeni sfidano il la Bcc Tecbus Castellana Grotte alle ore 18 di domenica 2 novembre 2025.

Obiettivo primario per la Domotek è quello di coinvolgere il più possibile la città di Reggio Calabria che, nella passata stagione, andò a scrivere un vero record per il torneo:durante la serie Playoff per la A2, furono più 4.400 gli spettatori presenti. Oggi, arriva la compagine pugliese, forte e preparata, reduce dalla bella vittoria contro l’Aurispa Lecce.

Il veterano, classe 1994, Casaro è il condottiero, ma Iervolino e soci, sono tutt’altro che un team arrendevole. Cappadona in regia, Chiapello e Iervolino schiacciatori, Orlando Boscardini e Pasquali centrali e Guadagnini libero con Brucini pronto a fare bene dalla panchina. La Domotek ha lavorato sodo: capitan Laganà e soci non vogliono deludere davanti al pubblico amico.

Tantissime alternative per lo staff tecnico amaranto. I presenti alla passata stagione, infatti ritroveranno Capitan Domenico Laganà, gli schiacciatori Zappoli e Lazzaretto ed liberi De Santis e Lopetrone. Prima al Palacalafiore per il palleggiatore Davide Saitta, atleta di esperienza e con un passato in maglia azzurra, insieme ai centrali Innocenzi e Presta, provenienti dal “piano di sopra”. Completano la rosa i giovani Mancinelli, Spinello, Ciaramita, Rigirozzo e Parrini, a cui si aggiunge il potente opposto Stabrawa, lieto ritorno in Calabria.

Classica diretta sul canale Youtube di Legavolley con telecronaca di Giovanni Mafrici. Arbitrano i signori Giovanni Giorgianni di Roccalumera (Me) e Christian Palumbo di Rende.