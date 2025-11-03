“Dal mio punto di vista”, mostra presso la Galleria di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria

Si concluderà con una mostra fotografica dal titolo “Dal mio punto di vista” il progetto promosso dall’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Reggio Calabria, un percorso di riflessione e crescita personale nato con l’obiettivo di favorire l’espressione creativa, la consapevolezza e il reinserimento sociale dei partecipanti attraverso il linguaggio universale della fotografia. L’esposizione sarà inaugurata martedì 5 novembre alle ore 16:00 presso la Galleria di Palazzo San Giorgio e resterà aperta al pubblico fino a sabato 9 novembre, al fine di dare la possibilità ai cittadini e, perché no, ai turisti, presenti in gran numero nella nostra Città, di prendere visione delle foto scattate dagli utenti in carico

al servizio.

La mostra rappresenta il punto di arrivo di un intenso lavoro collettivo che ha coinvolto persone in esecuzione penale esterna, Funzionari dell’UDEPE e l’associazione ANTIGONE- Osservatorio sulla ndrangheta, in un dialogo costruttivo che ha posto al centro la possibilità di raccontarsi e di osservare la realtà “dal proprio punto di vista”. Attraverso gli scatti esposti, i partecipanti restituiscono immagini cariche di significato, capaci di raccontare fragilità, speranza, rinascita e nuovi orizzonti, mediante un viaggio fotografico e introspettivo nei luoghi dell’infanzia, del vissuto, di frattura. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Ufficio Distrettuale di

Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria di attivazione di percorsi di giustizia di comunità, che puntano a valorizzare le potenzialità individuali come strumento di cambiamento, reinserimento e riscatto sociale.

“L’inaugurazione sarà aperta al pubblico il 5 novembre alle ore 16:00 e vedrà la partecipazione dei protagonisti del progetto, operatori del settore e rappresentanti istituzionali. L’invito all’inaugurazione e a visitare la mostra è rivolto a tutti”, scrivono gli organizzatori.