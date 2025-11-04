Csa-Cisal ammette: “firmata pre-intesa sul contratto decentrato al Comune di Palermo” | DETTAGLI

“E’ stata firmata ieri la pre-intesa sul contratto decentrato al Comune di Palermo: finalmente si sbloccheranno le progressioni orizzontali per quasi 500 dipendenti, che le attendevano da anni, e la produttività individuale verrà incrementata. Un risultato frutto del lavoro e dell’impegno del Csa-Cisal e del serrato confronto con l’amministrazione comunale e che riconosce la professionalità dei lavoratori”. Lo dice Gianluca Cannella del sindacato Csa-Cisal che ha firmato la pre-intesa insieme a Cisl e Uil.

“Rispetto al 2024 – spiega Cannella – i dipendenti avranno un incremento della produttività individuale che ora sarà pari a 669 euro per l’area operatori (ex A), a 910 euro per l’area operatori esperti (ex B), a 1.063 euro per l’area istruttori (ex C) e a 1.304 euro per l’area funzionari (ex D). Inoltre la chiusura della contrattazione consentirà di distribuire anche le economie 2024 con l’erogazione una tantum di 231 euro per l’area operatori, di 313 euro per l’area operatori esperti, di 366 euro per l’area istruttori e di 449 euro per l’area funzionari”.

“Il contratto decentrato – conclude il segretario provinciale del Csa

– prevede anche l’incremento dei fondi per alcuni progetti come sportelli demografici, cimiteri, Cit e attività culturali, per garantire i servizi nei giorni festivi e per le indennità della Polizia municipale. Il nostro sindacato ha anche chiesto e ottenuto l’impegno dell’amministrazione comunale per l’aggiornamento di tutti gli istituti contrattuali scaduti e l’avvio e la conclusione della contrattazione decentrata 2026 entro il prossimo aprile”.