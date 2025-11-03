Crotone: si fingono carabinieri e truffano anziani, due denunciati

I carabinieri della Stazione di Santa Severina (Crotone), hanno identificato e denunciato in stato di libertà di due soggetti ritenuti responsabili di una truffa aggravata portata a termine ai danni di due anziani il 22 maggio scorso. In quella occasione, a San Mauro Marchesato, due coniugi anziani erano stati raggirati da un individuo che, spacciandosi per maresciallo dei carabinieri, li aveva contattati telefonicamente sostenendo che la loro figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, inducendoli a consegnare una somma di denaro per “evitarne l’arresto“.

Poco dopo, un complice si era presentato all’abitazione delle vittime riuscendo a farsi consegnare oltre duemila euro in contanti e alcuni monili in oro. L’immediato intervento dei carabinieri e le successive attività di analisi delle immagini di videosorveglianza e degli elementi raccolti nel corso delle indagini hanno consentito di risalire ai presunti autori della truffa, entrambi campani, poi denunciati all’Autorità Giudiziaria.