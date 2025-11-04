Crollo Torre dei Conti, frasi shock da Zakharova: “finchè Italia manda soldi a Kiev…”. Roma convoca l’ambasciatore russo

“Finchè il governo italiano manda soldi a Kiev, crollerà tutto“. Le “parole squallide“, come le ha definite la Farnesina, con le quali Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha commentato il crollo della Torre dei Conti a Roma. Frasi inaccettabili, per le quali è stato convocato il rappresentante diplomatico della Russia nella capitale, l’ambasciatore Alexey Paramonov.

La convocazione dell’ambasciatore alla Farnesina servirà “per ricordare ancora una volta che sponsorizzare il regime terroristico di Kiev è un crimine e un peccato“, ha rilanciato, citata dalla Tass, Maria Zakharova,