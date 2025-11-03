Crolla parte della Torre dei Conti nel centro di Roma

Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l’intervento da parte dei pompieri. A quanto riferito, la torre è attualmente in ristrutturazione.

Crolla parte Torre a Roma, soccorse quattro persone

Sono quattro al momento le persone soccorse dai vgili del Fuoco nel crollo parziale della Torre dei Conti a Roma. I pompieri sono sul posto con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali. Sul posto polizia, carabinieri, 118 e polizia locale. Un operaio è rimasto ferito nel parziale crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali nel centro di Roma. L’uomo è stato estratto dalle macerie in vita e affidato ai soccorritori del 118. Altri 3 operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre e che erano rimasti bloccati dopo il crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un’autoscala. Nessuno di loro sarebbe ferito. Non risulterebbero altre persone coinvolte.

Crollo ai Fori Imperiali, grave l’operaio ferito

E’ stato trasportato in codice rosso in ospedale l’ operaio soccorso dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, nel cuore di Roma. L’uomo, di 64 anni, ha riportato un trauma cranico ed è stato portato dal 118 al San Giovanni. Altri due feriti, con lievi traumi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Crolla parte Torre a Roma, Gualtieri sul posto

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è arrivato sul posto dove è avvenuto il crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali.