Crisi Venezuela, Trump: “non credo attaccheremo, ma Maduro ha giorni contati”

Cresce la tensione fra USA e Venezuela. Da Donald Trump arrivano segnali contrastanti: da una parte il presidente americano minimizza le preoccupazioni sulla possibile guerra contro lo stato sudamericano, dall’altra afferma che Nicolas Maduro ha i giorni contati. Il tutto da contestualizzare mentre gli USA radunano unità militari nei Caraibi e hanno condotto numerosi attacchi contro presunte navi dedite al traffico di droga, uccidendo decine di persone.

Nel corso della trasmissione tv “60 Minutes”, riguardante la possibilità che gli USA attacchino il Venezuela, Trump ha risposto: “ne dubito. Non credo“. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se i giorni di Maduro come presidente fossero contati, ha risposto: “direi di sì. Penso di sì, sì“. Maduro, che negli Stati Uniti è stato incriminato per reati di droga, ha accusato Washington di aver usato il traffico di droga come pretesto per “imporre un cambio di regime” a Caracas e impadronirsi del petrolio venezuelano.

Nelle ultime settimane, più di 15 attacchi statunitensi contro imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico hanno causato la morte di almeno 65 persone; l’ultimo è avvenuto sabato, suscitando critiche da parte dei governi della regione.