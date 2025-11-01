Commemorazione dei Defunti, l’impegno del Comune di Cittanova per il decoro del Cimitero

La nota dell'Amministrazione Comunale di Cittanova in merito all'impegno per il decoro del Cimitero nella giornata della Commemorazione dei Defunti

amministrazione cittanova davanti al cimitero

In occasione della giornata di Commemorazione del 2 Novembre, l’Amministrazione Comunale di Cittanova intende “rinnovare il profondo legame tra la Comunità e il ricordo rispettoso dei suoi defunti quale valore fondante della stessa identità cittadina. La memoria, costruita sull’identità di generazioni che si custodiscono e si tramandano, è elemento radicato capace di dispiegarsi in un sentimento che giorno per giorno tiene insieme affetti e storie”. L’Amministrazione Comunale, nel solco di questi valori importanti, sin dal suo insediamento “ha operato affinché il Cimitero potesse trovare ulteriore decoro e sicurezza. L’Assessore Daniele Sirianni, in sinergia con l’intera squadra di governo locale, ha lavorato per dare lustro ad un luogo di culto, di ricordo e di spiritualità profonda, nel segno di un sentire comune che merita ascolto e profondo rispetto”.

“Dalla pulizia dei viali alla cura della botanica, passando per significativi interventi manutentivi, le attività svolte sono state numerose e costanti. Un percorso che ha visto protagonisti gli operatori dell’Ente, encomiabili per l’impegno profuso e per la dedizione dimostrata. A breve, inoltre, inizieranno i lavori per la realizzazione di oltre duecento nuovi loculi affinché si possa dare risposta ad una esigenza evidenziata dai cittadini” si legge in una nota dell’Amministrazione.

