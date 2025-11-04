CISL Calabria annuncia la “Maratona della Pace” | DATA e INFO

La CISL Calabria promuove un appello al dialogo fra i popoli e per la pace nella tappa calabrese della “Maratona per la Pace”, un ciclo di iniziative e una catena di solidarietà che la CISL sta portando avanti

in tutte le Regioni italiane e che culminerà con l’Assemblea Nazionale di Roma del 15 novembre. L’appuntamento è fissato per venerdì 7 novembre a Pizzo (VV), presso l’aula Magna dell’Istituto

Nautico, in via Riviera Prangi, con inizio dei lavori previsto per le ore 9.30.

Il Segretario Generale della CISL Calabria, Giuseppe Lavia: “Questa iniziativa vuole essere un momento cruciale di confronto e riflessione sui temi della pace e del rifiuto della guerra come soluzione alle controversie, in un contesto di ‘guerra mondiale a pezzi’ che conta oltre 60 teatri di conflitto nel mondo, da Gaza all’Ucraina, dal Sudan al Congo”. La giornata, evento di confronto e dialogo, sarà un’occasione per ribadire, con le parole di Papa Leone, l’urgenza di una “pace disarmata e disarmante, umile e perseverante”. Contestualmente, l’iniziativa si prefigge di rilanciare la raccolta fondi, organizzata dalla CISL in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, per sostenere la popolazione di Gaza”.

Il Programma prevede i saluti del Prof. Giuseppe Sangeniti, Dirigente Scolastico ITTL Nautico Pizzo e di Sergio Pititto, Sindaco di Pizzo. Oltre all’introduzione del Segretario Generale CISL Calabria, Giuseppe Lavia, sono previsti gli interventi, di Don Giacomo Panizza, fondatore della Comunità Progetto Sud, impegnato in missioni umanitarie, Don Domenico Muscari, Parroco “Risurrezione di Gesù” di Pizzo, Gianfranco Arcuri, Presidente Comitato Calabria Croce Rossa Italiana, Enzo Porpiglia, Coordinatore delle Emergenze e Responsabile delle Operazioni nei Territori Palestinesi Occupati e in Israele per Medici Senza Frontiere.

Previste inoltre le testimonianze di Ahmed Faghi Elmi, Pyliuschenko Liudmila, Al Khatib Othman. L’iniziativa prevede la partecipazione di alcune classi dell’Istituto Nautico e un confronto con gli studenti sui temi della pace e del dialogo fra i popoli. Modererà i lavori, il giornalista Danilo Monteleone. La conclusione dei lavori è prevista intorno alle ore 12.30