Cilea Opera Festival, oggi a Palmi il Chamber Opera 2.0 | INFO

Terzo appuntamento a Palmi che chiude anche la terza settimana di programmazione del Cilea Opera Festival, la “Settimana Arlesiana”. Questo pomeriggio, sabato 1 novembre alle ore 18.00, si terrà il concerto Cilea Chamber Opera 2.0, un progetto nuovo per il Festival cosi come nuove sono le opere da camera messe in scena dall’Ensemble musicale e vocale OTC diretto dal M° Francesco Bottigliero con la partecipazione dell’Attore Alessandro J. Bianchi.

Nato tra la sinergia e l’amicizia di due musicisti della provincia di Reggio Calabria, il Direttore d’orchestra Alessandro Tirotta e il Compositore Girolamo Deraco, il Cilea Chamber Opera 2.0 porta in scena i lavori di nuovi compositori, tra cui il vincitore del Puccini International Opera Composition Academy di Lucca. Una collaborazione significativa per i giovani compositori, dunque, quella con la Iocal Puccini di Lucca, che stasera presenterà nuove opere da camera di Girolamo Deraco, Horacio Vignales, Luca Fialdini e Francesco D’Agostino. Un ponte tra Toscana e Calabria, tra Puccini e Cilea, colossi della composizione operistica e vocale. Il festival è sostenuto e cofinanziato dal Ministero della Cultura e fortemente appoggiato dal Comune di Palmi e dal suo sindaco il Dott. Giuseppe Ranuccio.

Ingresso unico all’evento al costo di 13 euro, 10 ridotto studenti. Botteghino aperto al Teatro Manfroce dalle ore 16.30. Prenotazioni e pagamento con bonifico o con carta tramite link al 3288814744. Info: ticket@nuovolaboratoriolirico.it.