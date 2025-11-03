Caulonia, riaperto l’asilo nido di Focà

L’Amministrazione Comunale di Caulonia comunica con soddisfazione la riapertura del Nido d’Infanzia di Focà, avvenuta in data odierna. Si tratta di un risultato di rilevante importanza per la comunità, che conferma l’impegno costante dell’Ente nella tutela e nella promozione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia. La riattivazione del servizio rappresenta un segnale concreto della volontà dell’Amministrazione, guidata dal Sindaco Francesco Cagliuso, di garantire continuità e qualità nell’offerta pubblica, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e al benessere dei più piccoli.

Il Nido di Focà costituisce un presidio educativo e sociale fondamentale, nonché uno strumento essenziale per favorire l’inclusione, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e lo sviluppo armonico dei bambini in un contesto sicuro, accogliente e professionalmente qualificato.

L’Amministrazione, attraverso il Sindaco Francesco Cagliuso e l’Assessore alle Politiche Sociali ed Educative Antonella Ierace, esprime il proprio ringraziamento al personale educativo, agli uffici comunali e a tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. Il Comune di Caulonia rinnova il proprio impegno a favore delle politiche sociali ed educative, consapevole che investire nell’infanzia significa investire nel futuro della comunità.