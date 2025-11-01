Catania, prende il via la Sagra del Ficodindia dell’Etna DOP

Ha preso il via ieri sera, 31 ottobre, a Belpasso, la X Edizione della Sagra del Ficodindia dell’Etna DOP. L’evento celebra il frutto che è “eccellenza riconosciuta e amata, simbolo dei sapori e dell’identità della nostra terra”. La manifestazione, che si concluderà domenica 2 novembre, offre ai visitatori un ricco programma di “degustazioni, spettacoli, musica, artigianato e tradizioni”, in un fine settimana dedicato alla cultura e alla “genuinità siciliana”.

Il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha inaugurato ufficialmente la Sagra, sottolineando il profondo legame tra il pregiato frutto e la comunità: “Dichiariamo ufficialmente aperta la X Edizione della Sagra del Ficodindia dell’Etna DOP a Belpasso. Questo evento decennale è dedicato al frutto che, in un certo senso, ci rappresenta pienamente: è un frutto tenace, che vive anche con poca acqua; spinoso all’esterno, ma generoso e gustoso nel suo cuore. È un simbolo della nostra terra.”