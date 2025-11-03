Catania, deteneva 4,5 kg di droga nel frigorifero: arrestato 57enne | DETTAGLI

Un garage che nascondeva un deposito di droga, con ben 4,5 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana e hashish. La scoperta è stata fatta nel rione Nesima di Catania da agenti delle Volanti della Questura e del nucleo cinofilo dopo che i cani ‘Mau’ e Ares’ hanno fiutato qualcosa puntando l’ingresso di un garage. Rintracciato e ritrovato il proprietario del garage, un 57enne, che era nell’abitazione vicina in compagnia dell’anziana madre.

Una volta aperto il box i cani poliziotto hanno puntato un frigorifero al cui interno sono stati trovati 305 involucri di marijuana e cinque panetti contenenti hashish per un totale di 4,5 chilogrammi. Tutta il materiale è stato sequestrato, mentre il 57enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura di Catania ha disposto che l’indagato venga trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato per direttissima.