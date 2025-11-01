Castrovillari, al via la rassegna popolare e culturale “La Calabria delle Radici”

La città di Castrovillari torna a essere cuore pulsante della cultura popolare calabrese con “Identità Calabra – La Calabria delle Radici”, una rassegna di eventi, mostre, laboratori e convegni dedicata alla valorizzazione delle tradizioni, delle arti e della memoria collettiva del territorio organizzata dalla Pro Loco cittadina, finanziata dalla Regione Calabria col patrocinio della locale Amministrazione Comunale e della F.I.T.P. ( Federazione Italiana Tradizioni Popolari). Dal 8 al 16 novembre 2025, il Protoconvento Francescano si trasformerà in una grande area museale affiancandosi al già esistente, accogliendo studiosi, artisti, musicisti, ricercatori, scolaresche e appassionati, in un viaggio tra suoni, saperi, danze e racconti che definiscono l’anima più autentica della Calabria.

“Identità Calabra – La Calabria delle Radici”, immagine creata da Stefano Ferrante ed Elmira Boosari, è un progetto di valorizzazione culturale che unisce tradizione e contemporaneità, con l’obiettivo di preservare e trasmettere il patrimonio materiale e immateriale della nostra regione. Un invito a riscoprire la Calabria autentica, quella che vive nelle danze, nei racconti, nella musica e nei gesti quotidiani delle comunità che ne custodiscono la memoria.