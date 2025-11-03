Caronte & Tourist rinvia il cambio nave sulla tratta Milazzo–Eolie–Napoli

Caronte & Tourist Isole Minori ha comunicato il rinvio di una settimana della sostituzione della nave Laurana sulla linea Milazzo–Eolie–Napoli. Il cambio con la nave Pietro Novelli, inizialmente previsto per oggi, avverrà a partire da lunedì 10 novembre. La Pietro Novelli, unità di Classe A ma di dimensioni più adatte alle esigenze della bassa stagione, entrerà dunque in servizio con una settimana di ritardo rispetto al programma originario. La decisione – spiega la compagnia in una nota – è stata presa a seguito dell’“eccezionale afflusso di passeggeri registrato durante le festività appena trascorse”.
Nel frattempo, la Laurana continuerà a operare sulla tratta per un’ulteriore settimana, assicurando la capacità necessaria a far fronte alla domanda ancora elevata di questo periodo.