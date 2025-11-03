Caronte & Tourist rinvia il cambio nave sulla tratta Milazzo–Eolie–Napoli

La sostituzione della Laurana con la Pietro Novelli slitta al 10 novembre per l’elevato afflusso di passeggeri registrato durante le festività

Laureana

Caronte & Tourist Isole Minori ha comunicato il rinvio di una settimana della sostituzione della nave Laurana sulla linea Milazzo–Eolie–Napoli. Il cambio con la nave Pietro Novelli, inizialmente previsto per oggi, avverrà a partire da lunedì 10 novembre. La Pietro Novelli, unità di Classe A ma di dimensioni più adatte alle esigenze della bassa stagione, entrerà dunque in servizio con una settimana di ritardo rispetto al programma originario. La decisione – spiega la compagnia in una nota – è stata presa a seguito dell’“eccezionale afflusso di passeggeri registrato durante le festività appena trascorse”.

Nel frattempo, la Laurana continuerà a operare sulla tratta per un’ulteriore settimana, assicurando la capacità necessaria a far fronte alla domanda ancora elevata di questo periodo.

Ultimi approfondimenti di Messina