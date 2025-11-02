Caregiver familiari, Mattiani: “l’inserimento delle risorse in Legge di Bilancio premiano il grande lavoro fatto”

​“L’annuncio del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli dell’inserimento delle risorse per il riconoscimento del caregiver familiare nella Legge di Bilancio mi rende particolarmente felice e orgoglioso per il grande lavoro fatto in Calabria, tra i primi in Italia, dove grazie alla Legge da me proposta è stato riconosciuto il ruolo e la figura delle persone che assistono un proprio familiare bisognoso di cure e di sostegno”. Inizia, così, la nota del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani che fa seguito all’annuncio del Ministro per le Disabilità Locatelli sull’ottenimento delle coperture economiche. Sul punto continua il Consigliere Regionale Mattiani:“il finanziamento previsto consentirà di proseguire in maniera spedita l’iter per il riconoscimento del Cargiver Familiare. All’uopo, per come annunciato dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, è stato già presentato al Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministro il Disegno di legge”.

“La Regione Calabria è riuscita a riconoscere e valorizzare la figura del Caregiver Familiare”

E sulla Calabria: “nella nostra Regione abbiamo ritenuto utile intervenire con una apposita Legge Regionale da me proposta, che potesse garantire supporto a dei veri e propri Angeli custodi. In questo modo, la Regione Calabria è riuscita a riconoscere e valorizzare la figura del Caregiver Familiare quale attore della rete dei servizi di assistenza alla persona, di sostenerne l’attività di cura non professionale prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine nel contesto di relazioni affettive e familiari e di riconoscerne il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi per l’intera collettività. Una Legge che sta progressivamente trovando attuazione. Infatti, sono stati destinati ai caregiver familiari importanti somme pari complessivamente a 1,9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. La Regione Calabria con la Programmazione Regionale annualità 2023-2024, quindi, è riuscita con un notevole sforzo a destinare ingenti risorse al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del Cargiver Familiare. Adesso, nel corso della nuova Legislatura regionale, bisognerà proseguire con il percorso intrapreso e continuare a lavorare insieme al Ministro Locatelli, che ha dimostrato grande competenza e sensibilità”.